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Кулеба о диалоге с Россией: Этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении РФ не будет ни безопасности, ни процветания Украины. ВИДЕО

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что диалог с Россией необходим для построения стратегии. Однако, украинское общество не готово к этому.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на конференции "Дипломатия-2021", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Украине не убежать от географии и украинцам нужно это понимать.

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"В обществе слишком много эмоций, чтобы говорить о России - поэтому любой, кто будет говорить об этом, будет маркирован как предатель или как фанатик - но этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении России не будет ни безопасности, ни процветания Украины", - считает Кулеба.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Стратегия сейчас может быть только одна - сильная армия и сильный украинский президент
  • Kolja Stambulskij
    стратегія повинна бути одна....московія повинна бути зруйнована
  • Николай Николаевич b96f438b
    А вот вам і план "бе".
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