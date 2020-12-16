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Ситуация в Беларуси остается вызовом для Украины, особенно учитывая фактор РФ, - Данилов

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Ситуация в Беларуси остается вызовом для Украины, особенно учитывая фактор РФ, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что послевыборная ситуация в Беларуси остается вызовом для Украины, поскольку это связано с фактором российского гибридного влияния.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Анализируя текущую ситуацию безопасности в Восточной Европе, Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что послевыборная ситуация в соседней Беларуси остается для Украины вызовом, особенно учитывая фактор российского гибридного воздействия", - говорится в сообщении.

Также секретарь СНБО отметил необходимость активизации совместных с США программ по вопросам безопасности.

"Надеемся, что после вступления в должность нового президента США наши отношения приобретут новый смысл", - подытожил Данилов.

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Топ комментарии

  • Наталья Киенко
    Чего там на Беларусь кивать? САМИ сделали из УКРАИНЫ Планету Зеленых Обезьян, причем ДИКИХ, разнузданных, беспринципных, продажных и по большей части ВРАЖДЕБНЫХ!
  • Татьяна Михайлюк
    Татаромордва свободна пока,пока суд да дело в Гааге, только началось рассмотрение военных преступлениий ************* режима и их пособников в Украине ,ответите ,подонки,рано или поздно, процесс запущен ,никто в мире вам такого лядства не простит...
  • Envoy
    Надеемся, что до вступления в должность нового президента США , действия СНБО приобретут смысл .
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