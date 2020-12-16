Шмыгаль просит ВОЗ ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Украина полностью поддерживает ВОЗ в ее усилиях обеспечить надлежащее тестирование и одобрение вакцин, а также выступает за равномерное распределение вакцин в духе глобальной солидарности. Убежден, что Соглашение о сотрудничестве между Украиной и ВОЗ закладывает прочную основу и содержит четкую дорожную карту для нашего расширенного сотрудничества", - сказал премьер-министр.
Шмыгаль подчеркнул, что на сегодня разработка безопасных и эффективных вакцин является путем выхода из пандемии.
"Украина является участником инициативы Глобального фонда COVAX, благодаря чему мы ожидаем получить необходимое количество вакцин в первом квартале следующего года. В то же время мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин как можно быстрее", - отметил глава правительства.
Шмыгаль отметил, что Украина также рассматривает возможность производства вакцин с использованием собственных фармацевтических мощностей при условии, что они будут отвечать необходимым требованиям компании-разработчика.