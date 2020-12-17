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"Основное внимание - родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях", - Рубан назвал основной источник заражения COVID-19

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"Основное внимание - родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях", - Рубан назвал основной источник заражения COVID-19
В Киеве действуют ограничительные меры в ресторанах, поэтому широкого распространения коронавируса там не будет. Основное внимание - это родственные заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"В ресторанах у нас внедрены все ограничительные меры, там не будет широкого распространения инфекции. Это будут не те масштабы (учитывая нарушения. - Ред.), которые могут привести к всплеску заболеваемости. Основное внимание - это родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях", - отметил он.

Напомним, ранее Рубан заявлял, что не видит оснований для усиления карантина в Киеве сейчас. Во введении более жестких ограничений будет необходимость в феврале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продление работы общепитов на Новый год не повлияет на заболеваемость коронавирусом, - Рубан

Кроме того, правительство ожидает, что в начале января число новых случаев заражения коронавирусом будет составлять 20-25 тысяч в сутки. Чтобы не допустить коллапса медицинской системы правительство планирует ужесточить карантин в начале января.

Топ комментарии

  • Софія Гетьман
    Вже зараз необхідно вводити жорсткий локдаун. Життя людей важливіше за рейтинг Зеленського і його слів. Щодня від короновірусу вимирає по 300 людей тільки офіційно.
  • OA
    " "Основное внимание - родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях", - Рубан назвал основной источник заражения COVID-19"

    это Рубан намекает на инфестацию ковидом в семье ново старо преставившегося Гепы (он ковидом так болел, так болел), или Президента Макрона, который протестировался положительно на ковид?
    Вы там в Госпотребслужбе определитесь.
  • Gregory Ditto
    А сначала в семью коронавирус откуда-то попадает...
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