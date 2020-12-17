Вопрос деоккупации Крыма вернулся в международную повестку дня, - Зеленский. ВИДЕО
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, открывая в онлайн-формате Конференцию руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины при участии послов, постоянных представителей генеральных консулов Украины за рубежом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Важна дальнейшая работа над освобождением украинского полуострова Крым. Могу отметить, что сегодня этот вопрос вернулся в международную повестку дня. Крымская платформа - это наша инициатива по консолидации международных усилий для деоккупации Крыма - находит все большое понимание", - сказал Зеленский.
По его словам, эту инициативу поддержали партнеры в Европе и Северной Америке.
"Я призываю более активно работать над привлечением в нее стран других регионов", - обратился к присутствующим дипломатам Зеленский.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Украина представила концепцию "Международной крымской платформы" Европейскому союзу при обсуждении последствий незаконной оккупации Крыма