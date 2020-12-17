Путин не решил, пойдет ли на новый срок: "Формально это разрешение есть от народа"

Президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, пойдет ли он на новые президентские выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил во время пресс-конференции.

По словам Путина, у него есть универсальное правило для принятия решений - это стоит делать, если это пойдет на благо страны.

Он отметил, что запрос от народа на его участие в новых выборах есть, но для себя он еще не принял решение, пойдет ли он на выборы 2024 года.

"Я для себя еще не принял решение, пойду или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать это? Посмотрю", - сказал Путин.

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