Новости

Путин не решил, пойдет ли на новый срок: "Формально это разрешение есть от народа"

3 78326
Путин не решил, пойдет ли на новый срок: "Формально это разрешение есть от народа"
Президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, пойдет ли он на новые президентские выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил во время пресс-конференции.

По словам Путина, у него есть универсальное правило для принятия решений - это стоит делать, если это пойдет на благо страны.

Он отметил, что запрос от народа на его участие в новых выборах есть, но для себя он еще не принял решение, пойдет ли он на выборы 2024 года.

"Я для себя еще не принял решение, пойду или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать это? Посмотрю", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия будет наращивать поддержку Донбасса, - Путин

Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Olga Mansika
    Та що там "рєшать".Іди до Гепи
  • Кардан_вал
    Гаага чекає!
  • Andrew Kampfer
    Ну волнуйся деда, будет тебе срок. Свои же лапти сплетут. Уже плетут. Давно. Но теперь уже тихое шуршание под ковром переросло в крики, шум и бойню. Пока еще за закрытыми дверьми, но и скрыть уже не получается. Хотя этого старого ушлепка так обложили в бункере что он наверное даже не в курсе что там в мире за стеной твориться.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости