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Строительство нового мусороперерабатывающего завода может привести к повышению тарифов на вывоз мусора, - Кличко

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Строительство нового мусороперерабатывающего завода может привести к повышению тарифов на вывоз мусора, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что строительства нового мусороперерабатывающего завода может привести к повышению тарифов на вывоз мусора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в четверг в Киеве на пресс-конференции по итогам работы в 2020 году.

"Что касается строительства нового мусороперерабатывающего завода, то есть планы, будем определяться. В первую очередь с инвесторами, которые будут вкладывать в это средства", - сказал Кличко

Мэр подчеркнул, что вопрос возведения нового мусороперерабатывающего завода будет проходить публично, так как на такое строительство необходимы большие инвестиции.

"Большие инвестиции связаны с возвратом инвестиций, поэтому могу сказать..., что тариф на мусор может также подняться", - добавил мэр.

Кличко добавил, что пока про это говорить рано, город будет делать это мягко, чтобы снизить нагрузку на каждого киевлянина.

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Топ комментарии

  • Vladimir T fd7dc273
    Если инвестор заложит срок возврата инвестиций за 3 года, то цена естественно вырастет. Но в таком инвестиционном проекте, такой срок возврата инвестиций может быть только благодаря коррупционным договорнякам. Например в Баден-Вюртемберге, при строительстве такого завода был заложен срок возврата инвестиций - 25 лет. При этом, тариф на вывоз мусора был снижен в 3 раза. (Боксерам на заметку)
  • Andre2014
    Пипец конечно.. В нормальных странах на мусоре миллионы зарабатывают, а тут тарифы поднимать собрались! Да вы должны еще и приплачивать за то что мусор люди вам сдают! Вот же ироды!
  • Маркиз
    Или парадокс Виталика.
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