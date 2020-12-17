Промышленный безвиз с Евросоюзом нужно подписать в ближайшие два года, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что одной из задач для работы послов Украины в странах Европейского Союза является содействие заключению соглашения с ЕС о промышленном безвизе в ближайшие два года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Зеленский заявил, открывая в онлайн-формате Конференцию руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины с участием послов, постоянных представителей генеральных консулов ​​Украины за границей.

"Ключевой задачей в сфере торговли на ближайшие два года является заключение соглашения с ЕС о промышленном безвизе. В сфере секторальной интеграции это станет привлечение Украины к реализации европейского зеленого курса. Мы наконец должны заключить соглашение о совместном авиационном пространстве - помним, что с руководством Европейского Союза мы договорились сделать это в самом начале следующего года. Уверен, что это так и будет", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина продлит усилия в направлении дальнейшей интеграции энергетических рынков Украины и ЕС и максимального приближения Украины к единому цифровому рынку Евросоюза.

"Все эти задачи - не только для нашего представителя при ЕС. Это задача для каждого посла в государствах-членах ЕС и странах-кандидатах", - отметил Зеленский.

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