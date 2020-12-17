Должна "созреть определенная обстановка": Путин назвал условие вывода российских войск из Приднестровья

Президент России Владимир Путин назвал условие вывода российских войск из Приднестровья.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом он рассказал в ходе большой пресс-конференции.

По словам Путина, в целом, Россия поддерживает вывод российского контингента из региона, однако для этого там должна "созреть определенная обстановка".

"Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы. Как только пойдут все по пути мира, примирения. Мы за это", - пояснил Путин.

Он отметил, что страны уже были близки к такому решению во время нахождения у власти бывшего президента Молдовы Владимира Воронина, однако тогда тот в последний момент отказался от договоренностей из-за давления со стороны стран Запада.

"И решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Зачем, почему - непонятно", - добавил президент РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет настаивать на выводе российских сил из Приднестровья, - Кулеба

В конце ноября избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть полностью выведены российские войска. Через несколько дней она вновь заверила, что будет добиваться вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из региона.