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Рада назначила Шкарлета министром образования. ВИДЕО

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Верховная Рада назначила и.о. министра образования Сергея Шкарлета на должность главы Министерства образования.

"За" соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ

В частности, "За" проголосовали 171 нардеп от "Слуги народа", 20 - ОПЗЖ, 12 - "За будущее", 16 - "Довіра", а также 7 - внефракционных депутатов.

"Против" назначения Шкарлета главой Минобразования голосовали "Европейская солидарность", "Голос" и двое нардепов от "Слуги народа". Воздержались - 17 "Слуг народа" и "Батькивщина". Во время присяги Шкарлета в зале нардепы кричали "Ганьба".

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминает о плагиате в научных работах Сергея Шкарлета и призывает депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения. Между тем Верховная рада так и не проголосовала за его утверждение в должности министра.

Также на Цензор.НЕТ: Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста"

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Ahmed Nunji
    ППЦ.

    Табачник номер 2.
  • Кардан_вал
    Это какой-то... позор! (с)
  • Rhodesian
    Вова по всем граблям Овоща бежит, - необучаемый дебил=)
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