Массовая вакцинация от коронавируса в Евросоюзе стартует 27 декабря, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Вакцинация в странах Европейского Союза стартует 27 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"27, 28 и 29 декабря вакцинация начнется по всему ЕС. Защитим наших граждан вместе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз может передать около 5% закупленной вакцины от COVID-19 бедным странам. Отмечается, что 5% - это 65 млн доз.

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