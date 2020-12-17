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Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая"

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Путин заявил, что по сравнению с Западом Россия "белая и пушистая"
Власти России являются белыми и пушистыми по сравнению с властями стран Запада.

Таковыми их посчитал президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

"Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом. Буду делать все в интересах РФ", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста BBC, не считает ли он, что несет "долю ответственности за плачевное состояние" отношений Москвы со странами Запада.

"По сравнению с вами - да, мы белые и пушистые... Если уж не пушистые, то весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог", - добавил Путин.

Путин напомнил, что Россия освободила от советского диктата те страны, которые выразили желание развиваться самостоятельно, в то время как представители НАТО не выполнили своих обещаний и продолжили расширять влияние альянса на Восток. После этого члены Североатлантического альянса также вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и Договора по открытому небу, напомнил он.

В итоге, подчеркнул он, Москва вынуждена реагировать на возникающие угрозы со стороны Запада. При этом российские власти остаются открытыми для переговоров, заверил Путин.

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Журналист также попросил прокомментировать обвинения России в том, что она стоит за покушением на блогера Алексея Навального.

"Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные о том, что применялось химическое оружие, в данном случае "Новичок", все время об этом говорят — мы вас просим, дайте нам, пожалуйста, эту информацию", - подчеркнул Путин.

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Топ комментарии

  • Вла
    тільки виглядає як субстанція коричневого кольору з характерним запахом
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Власти России являются белыми и пушистыми по сравнению с властями стран Запада.
    Таковыми их посчитал президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://lenta.ru/news/2020/12/17/belie_pushistie/ Лента.ру . Источник: https://censor.net/ru/n3237554

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  • саша паламарчук
    Синяя, грязная и вонючая.
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