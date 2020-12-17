Кабмин предлагает Бойчука на должность главы Ивано-Франковской ОГА

Кабинет Министров Украины коротко заслушал кандидата на должность председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука.

Андрей Бойчук отметил, что имеет 13-летний опыт работы в топливно-энергетическом секторе. "Могу не только оценить эффективность работы, но и вижу своей задачей рост инвестиций в отрасль и наполнение бюджета", - сказал Бойчук.

В условиях эпидемии приоритетной задачей назвал поддержку медицинских учреждений, привлечение бизнеса к борьбе с коронавирусной инфекцией. Также в приоритетах - развитие туризма и модернизация Ивано-Франковского аэропорта.

Бойчук пообещал улучшить коммуникацию с населением по реализации программы "Большая стройка", борьбе с COVID-19 и другим инициативам центральной власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поинтересовался у Бойчука, чем он занимался в последние годы, поскольку в личной карточке указано, что с 2016 года кандидат на должность главы ОГА временно не работает.

"С момента, когда ушел из Минэнерго, я не занимал никаких должностей. Посвятил свое время обеспечению потребностей армии и волонтерской деятельности. Есть соответствующие наработки, всем известно, что вовлечено много средств из диаспоры, и такой вид деятельности был до сих пор. Не занимал постов и не был на должностях ", - сказал Бойчук. Он добавил, что создал организацию "Корпус защитников революции Достоинства". В результате министры согласовали назначение Бойчука на должность главы ИФ ОГА. Теперь Указ о назначении должен подписать президент Украины.

Напомним, Ивано-Франковская ОГА осталась без главы 5 ноября. Тогда Владимир Зеленский подписал Указ об освобождении от должности председателя Виталия Федорива. И.о. председателя ОГА была назначена первая заместитель председателя ОГА Мария Савка. Виталий Федорив после освобождения от должности председателя ОГА получил должность заместителя городского головы Ивано-Франковска.