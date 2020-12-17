Венедиктова заменила прокуроров в деле Татарова по надуманной причине, готовим заявление в ГБР, - ЦПК

Генпрокурор Ирина Венедиктова заменила прокуроров в деле заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, пользуясь основанием, которое не предусмотрено законодательством: "в связи с исключительной сложностью производства".

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

ЦПК намерен обратится с заявлением в Государственное бюро расследований, поскольку "в действиях Венедиктовой есть признаки вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа. А это преступление, предусмотренное статьей 343 Уголовного кодекса".

В организации уточняют, что Уголовный процессуальный кодекс позволяет заменять прокуроров по делу в связи с болезнью, увольнением, по причине, которая делает невозможным участие прокурора в деле, или же если прокурор работает неэффективно (статья 37).

"Такого основания, как "сложность дела" в КПК нет! А выходить за его пределы запрещено. Поэтому замена прокуроров Венедиктовой, которая привела к срыву подозрения, является ничем иным, как грубым вмешательством в работу НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - подчеркивают в ЦПК, добавляя, что дело также рискует развалиться и в суде, если там окажется, поскольку незаконное решение об изменении прокуроров может поставить под вопрос законность всего расследования.

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Ранее директор НАБУ Артем Сытник выразил надежду, что подозрение Татарову по делу о незаконном присвоении имущества Нацгвардии будет.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

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Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".



