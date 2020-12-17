Новоназначенный глава Минагрополитики Лещенко анонсировал налоговые льготы для производителей сельхозпродукции

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко рассказал о приоритетах в работе министерства, среди которых, в частности, поддержка животноводства и масштабная программа орошения.

Об этом Лещенко сказал во время выступления в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"...Акцентировать внимание на поддержке молочного скотоводства путем адресной дотации на содержание поголовья, ввозе качественного поголовья", - сказал он.

Лещенко отметил, что на сегодняшний день по падению объемов молока Украина находится на уровне 1946 года.

Также новый министр отметил необходимость ввести Госводагентство в структуру Минагрополитики и начать масштабную программу орошения.

"Мы хотим изменить законодательство в части водопользования и запустить наиболее масштабную программу, порядка 2 млрд долл. привлеченных инвестиций, на орошение на юге Украины", - сказал он.

Кроме того, Лещенко анонсировал программы стимулирования с налоговыми льготами для производителей сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня в ходе заседания Верховная Рада назначила председателя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

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