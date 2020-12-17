Новоназначенный глава Минагрополитики Лещенко анонсировал налоговые льготы для производителей сельхозпродукции
Об этом Лещенко сказал во время выступления в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"...Акцентировать внимание на поддержке молочного скотоводства путем адресной дотации на содержание поголовья, ввозе качественного поголовья", - сказал он.
Лещенко отметил, что на сегодняшний день по падению объемов молока Украина находится на уровне 1946 года.
Также новый министр отметил необходимость ввести Госводагентство в структуру Минагрополитики и начать масштабную программу орошения.
"Мы хотим изменить законодательство в части водопользования и запустить наиболее масштабную программу, порядка 2 млрд долл. привлеченных инвестиций, на орошение на юге Украины", - сказал он.
Кроме того, Лещенко анонсировал программы стимулирования с налоговыми льготами для производителей сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня в ходе заседания Верховная Рада назначила председателя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.