Инвесторы не верят, что украинские политики готовы противостоять кризису с помощью борьбы с коррупцией и реформ, - Верланов для Financial Times

Учитывая перерыв в кредитовании со стороны МВФ и мрачные экономические перспективы впереди, Украина собирается сделать очень рискованный шаг: выйти на рынки капитала с большим выпуском долга.

Об этом пишет экс-глава ГНС Сергей Верланов в колонке для издания Financial Times "Долговые планы Украины позволяют сделать смелые предположения".

"Украина стремится решить проблему госдолга другим способом, и он может быть ошибочным. 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность привлечь около 3 млрд. долларов только в этом месяце, в частности 1 млрд долларов через еврооблигации и 2 млрд долларов через выпуск внутренних казначейских векселей", - отметил Сергей Верланов.

По его мнению, идея заключается в том, чтобы использовать полученные средства в качестве краткосрочного "переходного займа", который позволит правительству купить время, пока МВФ (вероятно, вскоре) возобновит предоставление займов стране.

"Но это очень смелое предположение. На самом деле, если 2020 научил нас чему-то, так это тому, что если что-то может пойти не так, то вероятно так и будет. Пандемия коронавируса покалечила украинскую экономику в первом и втором кварталах, но эти проблемы легко затмит вторая волна пандемии, которая нарастает", - говорится в колонке Сергея Верланова.

Сергей Верланов подчеркнул, что COVID-19 и его экономические последствия - это только одна часть проблемы. Тогда как вторая - это отсутствие уверенности среди инвесторов, что украинские политики готовы противостоять кризису с помощью борьбы с коррупцией и восстановления реформ.

"Merrill Lynch, JPMorgan, Citi и Morgan Stanley, ключевые покупатели украинского долга в прошлом году, или сократили свою экспозицию, или полностью покинули позиции, ссылаясь на рост политического риска. И это подводит нас к главному, поскольку Украина должна заплатить около 5 млрд долларов внешнего и внутреннего долга в первой половине 2021. Трудно представить, что правительство сможет выплатить долги без поддержки МВФ", - уверен Сергей Верланов.

Он также подчеркивает, что 2021 год может стать "долговым цунами" для Украины.

"Теперь добавьте еще 3 млрд долларов в трехмесячных или полугодовых ценных бумагах, которые правительство планирует выпустить в декабре, и вы получите настоящую картину потенциального "долгового цунами", с которым столкнется Украина до июня 2021 года", - объяснил Сергей Верланов.