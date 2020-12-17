Детективы НАБУ проводят обыски в Министерстве культуры

17 декабря 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ ) пришли с обыском в помещение Министерства культуры и информационной политики Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные пресс-службы Минкульта.

При этом подчеркивается, что обыски проходят в помещении Минкульта, а также в директорате культурного наследия и музеев.

"Обращаем внимание, что уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году - тогда МКИП еще не было создано. Министерство готово максимально содействовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства, чтобы законность восторжествовала", - отмечают в пресс-службе Минкульта.

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