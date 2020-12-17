Законопроект Зеленского об инвестнянях - лоббистский инструмент для его партнеров-олигархов, а не для реальных инвесторов, - Южанина

Законопроект о так называемых "инвестиционных нянях" направлен не на привлечение реальных инвестиций, а на создание преференций для отдельных, приближенных к Офису Президента олигархов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Нина Южанина.

"Сегодня Верховная Рада приняла в целом законопроект №3760 о так называемых "инвестиционных нянях". Он изначально был направлен не на реальное привлечение инвестиций в Украину и создание новых рабочих мест, а на поддержку отдельных налогоплательщиков - очевидно, бенефициаров деятельности этой власти", - подчеркнула нардеп.

Южанина отмечает, что теперь строительство объектов инфраструктуры для отдельных инвесторов будет осуществляться полностью за счет бюджетных средств: "Для таких плательщиков будут установлены индивидуальные льготные ставки налогов или их освободят от уплаты определенных налогов, что противоречит ключевому принципу налогового законодательства - нейтральности налогообложения".

"А сам инвестиционный проект можно будет реализовать в любом регионе Украины, даже в центре столицы, что никак не соответствует провозглашенным намерениям действующей власти по поддержке депрессивных территорий. При этом поддержка будет оказываться не только в перерабатывающей промышленности, где больше всего создается добавленная стоимость, но и в добывающей промышленности", - отмечает парламентарий.

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Кроме того, по словам нардепа, закон не стимулирует создание рабочих мест с конкурентным зарплатой.

"Она только на 15% должна превышать размер средней заработной платы в соответствующей сфере в соответствующем регионе. Я предлагала обязать инвестора установить уровень зарплаты, который будет не менее 2-х размеров минимальной заработной платы, ведь получается так, что инвесторам будут предоставлены значительные налоговые льготы, а на оплате труда людей позволят экономить", - объяснила Южанина.

По словам Южаниной, авторы решили уменьшить и количество рабочих мест: "В редакции президента было не менее 150 новых рабочих мест ежегодно, в окончательной версии законопроекта - не менее 80 новых рабочих мест в течение всего срока реализации проекта (то есть за 5 лет)".

Южанина отмечает: на словах власть борется с оффшорами, а на деле наоборот - всячески заботится об их существовании.

"Проектом предусмотрено, что заявителями могут быть юридические лица, до 50% уставного капитала которых принадлежит другим лицам, которые зарегистрированы в странах с оффшорным статусом. То есть до 50% освобожденных от налогообложения в Украине доходов инвестора будут выведены в оффшорные зоны", - предостерегает Южанина.

Нардеп делает вывод, что принятый закон - лоббистский, он не даст ничего экономике Украины.

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