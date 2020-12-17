Парламент провалил правку про снижение акциза на ТИЭН

Верховная Рада не поддержала поправку Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - по смягчению роста акциза на табачные изделия электрического нагрева (ТИЭН).

За поправку проголосовали 211 депутатов при необходимых 226.

Об этом свидетельствуют данные официального сайта Верховной Рады.

Напомним, Налоговый комитет предлагал повысить акциз на ТИЭН на 200% плюс по 30% каждый последующий год до 2025.

Но поскольку депутаты поправку не поддержали, с нового года вступит в силу еще более масштабное повышение акциза на ТИЭН - сразу на 320%.

Хотя производители вероятно примут часть бремени от повышения акциза на себя, тем не менее цена на пачку ТИЭН вырастет.

Несмотря на то, что в Украине уже около 1 млн курильщиков перешли с традиционных сигарет на ТИЭН, резкое увеличение акциза приведет к тому, что часть потребителей вновь вернется к потреблению наиболее вредных табачных изделий - традиционных сигарет, причем не факт что легальных.

Также есть прогнозы, что кроме контрабандных сигарет на рынке Украины появятся также и контрабандные ТИЭН из Молдовы, Беларуси и Российской Федерации, где цены на ТИЭН будут примерно в 1,5-2 раза ниже, чем в Украине.

Несмотря на это, запланированные доходы от акциза на ТИЭН окажутся под угрозой. Что может привести к дополнительным потерям госбюджета на уровне 4,8-5 млрд грн.

Напомним, что в 2019 доходы госбюджета от табачного акциза было недовыполнен почти на 14 млрдгрн., За первые 9 месяцев 2020 - на 9, 7 млрд грн. Резкое повышение акцизов на ТИЭН еще сильнее расширит потери госбюджета от табачного акциза.

Также под угрозой может оказаться работа табачных компаний, входящих в ТОП-10 налогоплательщиков Украины и которые также в активно пытаются перевести собственное производство с традиционных сигарет к потенциально менее вредным для здоровья ТИЭН.

В частности, два крупнейших производителя ТИЭН - компании "Филип Моррис Украина" и "Бритиш Американ Тобакко Украина" уже инвестировали более 200 млн грн в развитие дистрибьютерских сетей ТИЭН - соответственно, IQOS i Glo.

Компании имеют большие производства в Харьковской и Черниговской областях, где работает более 2 тыс. человек. Но также эти производства являются основными клиентами для нескольких сотен средних и малых компаний, где работает более 50 тыс. человек.

- За последние годы мы инвестировали в экосистему IQOS в Украине более 140 млн долларов, обеспечили рабочими местами тысячи людей. Мы воспринимаем это повышение как прямое сообщение от правительства о том, что мы должны остановить дальнейшие инвестиции в Украину. Как государство нам говорит: нам не нужны ваши инвестиции, ваша фабрика, ваши сотрудники и потребители - объясняет ситуацию генеральный директор компании "Филип Моррис Украина" Костас Салварас.

Он напомнил, что у компании были большие планы перевода части мощностей фабрики компании в Харьковской области на производство ТИЭН и превращения ее в большой экспортный хаб для всей Восточной Европы.

- Наша фабрика в Харьковской области рассчитана на производство 40 млрд сигарет в год. Сейчас она работает на половину своих мощностей - 20 млрд сигарет, из которых 12 млрд идет на экспорт. Но рынок сигарет сокращается, мы планировали дополнительные инвестиции в производство ТИЭН в Украине. Это могло бы превратить нашу фабрику в экспортный центр всей Восточной Европы - заявил генеральный директор компании "Филип Моррис Украина" Костас Салварас.

Но из-за "проваленной" поправки эти планы, так же как и уже вложенные иностранные инвестиции, оказались под угрозой.