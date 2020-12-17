Гармаш: Представитель "ДНР" Никаноров оскорбил меня "грязным словом" на заседании ТКГ, а ОБСЕ закрыла на это глаза

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил об использовании в свой адрес нецензурной брани со стороны представителя террористической организации "ДНР" Никанорова.

Об этом Гармаш рассказал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Началось с того, что марионетки РФ из ОРДЛОУ, слишком активно начали заявлять о том, что именно они, а не Россия, являются стороной конфликта, стороной переговоров и даже членом ТКГ... Чтоб прекратить их манипуляции, я, всего-навсего, начал цитировать выдержки из Минских документов, где четко обозначено, кто является членами ТКГ, стороной конфликта и стороной переговоров. Просто цитировал протоколы и соглашения! Я был готов к профессиональной, аргументированной дискуссии, основанной на документах и международном праве. Но в ответ люди, получающие зарплату в российских рублях, стали наперебой орать "кто он такой?" и практически закрикивать мое выступление. В ходе этого хаоса, некий господин Никаноров, брат "министра" Никаноровой, а, по совместительству, оказывается, целый "глава администрации главы ДНР", с искаженным от злости лицом назвал меня грязным словом, употреблять которое честный человек может только если он либо свечку держал, либо сам принимал участие в моем грехопадении", - написал Гармаш.

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При этом, отмечает он, ОБСЕ не заметила факта прямого оскорбления члена украинской делегации со стороны нелегитимного участника переговоров.

"Я расцениваю это как попытку ОБСЕ устранить из процесса обсуждения модели будущего Донбасса полтора миллиона переселенцев, и создание, таким образом, почвы для конфликта в будущем между переселенцами и людьми, мозги которых сегодня ежедневно промываются российской пропагандой. По сути, это является провокацией гражданского конфликта в Украине со стороны ОБСЕ", - заключает Гармаш, добавляя, что вчерашний инцидент, показал несостоятельность ОБСЕ, как модератора переговоров.

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Представитель Украины в ТКГ заявил, что ожидает извинений за случившееся.

"Я надеюсь, что вчерашний инцидент получит соответствующую реакцию со стороны МИДа Украины в виде нот МИДу РФ и ОБСЕ. Я жду извинений от ОБСЕ, "не замечающей" прямых оскорблений членов украинской делегации; от делегации РФ, пригласившей хамов для участия в переговорах; и непосредственно от брата подруги Пушилина Никаноровой, позволившего себе использовать лексику, обычную в "администрации главы" "республики", но неприемлемую для дипломатических процессов", - подчеркнул Гармаш.







