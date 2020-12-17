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Тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ передано украинской стороне, - ТКГ. ФОТО

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Тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ передано украинской стороне, - ТКГ. ФОТО
Тело военнослужащего, который после самовольного перехода на сторону противника умер от алгокольной или наркотической интоксикации, сегодня было передано украинской стороне.

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, по предварительным данным, 14 декабря текущего года, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алгокольной или наркотической интоксикации. Спасибо международным посредникам и группе "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего", - подчеркивается в сообщении.

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Тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ передано украинской стороне, - ТКГ 01
Тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ передано украинской стороне, - ТКГ 02
Тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ передано украинской стороне, - ТКГ 03

Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • faust7808
    Явный бред. Похитили, начали а потом типа умер сам. Выродки
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Почему мы должны верить патологическим брехунам сепарам и рашистам?
    В их версии о том, как умерший оказался у них, так и в причину смерти.
  • Vasilij VG
    Вот как теперь называют бойцов ВСУ, которых похитили ДРГ опущенцев...
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