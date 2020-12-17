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Будем пробовать назначить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики в январе, - Арахамия

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Будем пробовать назначить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики в январе, - Арахамия
Верховная Рада сможет снова рассмотреть вопрос о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики в январе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг

"Будем мобилизировать голоса, я думаю, в январе. Это где-то числа 25-го. Да, согласно закону этот вопрос должен был быть закрыт до конца года, но голосование не состоялось. У нас нет другого выхода, как сделать, когда это будет возможным", - сказал он.

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Как сообщалось, Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.

Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Топ комментарии

  • Александр Kherson
    Как вы, суки, уже достали! Мало тот урод долларов получил, еще министра подавай! Скотынякы!
  • Simon Bolivar f2151b2b
    Менее наглых воров нет?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Беня настаивает?
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