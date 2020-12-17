Таксист в Кривом Роге получил от пассажира пулю в ногу после просьбы оплатить 8 грн за простой
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.
По данным пресс-службы, 37-летний житель Кривого Рога вызвал такси по адресу в Довгунцовском районе.
Водитель прибыл на место и ждал, пока выйдет заказчик. За это время счетчик "намотал" дополнительные 8 гривен. Когда таксист сообщил пассажиру о необходимости доплатить за простой, последний начал возмущаться, выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов в ноги водителю.
Отмечается, что таксист получил непроникающее ранение левой голени, его госпитализировали.
Пассажира доставили в отдел полиции, где с ним проводятся следственные действия. Предварительно, злоумышленник был трезв.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).