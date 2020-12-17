Таксист в Кривом Роге получил от пассажира пулю в ногу после просьбы оплатить 8 грн за простой

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в ночь с 16 на 17 декабря пассажир стрелял в таксиста, который требовал 8 гривен за простой автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

По данным пресс-службы, 37-летний житель Кривого Рога вызвал такси по адресу в Довгунцовском районе.

Водитель прибыл на место и ждал, пока выйдет заказчик. За это время счетчик "намотал" дополнительные 8 гривен. Когда таксист сообщил пассажиру о необходимости доплатить за простой, последний начал возмущаться, выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов в ноги водителю.

Отмечается, что таксист получил непроникающее ранение левой голени, его госпитализировали.

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Пассажира доставили в отдел полиции, где с ним проводятся следственные действия. Предварительно, злоумышленник был трезв.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).