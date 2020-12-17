Раде предлагают ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус
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Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект, которым предлагают ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
"Данный законопроект разработан с целью защиты наших граждан от поддельной медицинской продукции, к которой, в том числе, относятся и тесты на коронавирус", - говорится в сообщении.
В частности за фальсификат предлагают штрафовать на сумму от 5 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (85-170 тыс. грн).
"Комитет поддержал проект закона №4491 и предложил комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенному главным по подготовке данного законопроекта, рекомендовать ВР принять его в первом чтении за основу", - отмечает пресс-служба ВР.