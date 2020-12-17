Кулеба о возможности встречи с Тихановской: В ее интересах четко ответить на вопрос "Чей Крым?"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность официальной встречи с главой оппозиции Беларуси Светланой Тихановской.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Наши люди общались, я был готов провести с ней телефонный разговор. Но я передал, что очень важно, чтобы у госпожи Тихановской была четкая позиция относительно российской агрессии против Украины. Это в ее же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет в Украину и начнет общаться со СМИ, первым вопросом будет: "Чей Крым?". И любой нечеткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской. Поэтому я здесь больше даже о ней забочусь, чем о себе", - отметил Кулеба.

По его словам, он абсолютно открыт для контактов с представителями белорусской оппозиции, но "к этому нужно созреть всем сторонам".

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