Новости

Кулеба о возможности встречи с Тихановской: В ее интересах четко ответить на вопрос "Чей Крым?"

6 23671
Кулеба о возможности встречи с Тихановской: В ее интересах четко ответить на вопрос "Чей Крым?"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность официальной встречи с главой оппозиции Беларуси Светланой Тихановской.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Наши люди общались, я был готов провести с ней телефонный разговор. Но я передал, что очень важно, чтобы у госпожи Тихановской была четкая позиция относительно российской агрессии против Украины. Это в ее же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет в Украину и начнет общаться со СМИ, первым вопросом будет: "Чей Крым?". И любой нечеткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской. Поэтому я здесь больше даже о ней забочусь, чем о себе", - отметил Кулеба.

По его словам, он абсолютно открыт для контактов с представителями белорусской оппозиции, но "к этому нужно созреть всем сторонам".

Читайте также: Путин заявляет, что запасов "хорошей пресной воды" в оккупированном Крыму достаточно

Топ комментарии

  • kelman muksat
    Она даже не может ответить на вопрос Чья Беларусь ...
  • 18c49ed2
    А вот тут-то и собака порылась. Как ********** консерва пойдет против хозяина?
  • Ksenia VB
    Вона ніколи не скаже.
    Бо влада в її країні у всьому залежить від росії.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости