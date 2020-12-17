Лаврову подарили на Балканах 300-летнюю украинскую икону, "найденную" в Луганске. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ВВС News Україна".
"Подарок" вручили 12 декабря во время визита Лаврова в Боснию и Герцеговину.
Местные СМИ опубликовал фото иконы. На ее обороте стоит печать, подтверждающая, что икона была собственностью УССР. Они также цитируют слова господина Додика о том, что икону якобы "нашли" в Луганске.
Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Фабрика под Киевом производила елочные шары с логотипом армии РФ. После резонанса тираж уничтожили. ВИДЕО
"Знаем о ситуации, посольство Украины направило официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины с требованием предоставить объяснения и полную информацию об обстоятельствах этого дела. Также ожидаем встречи с представителем МИД БиГ для обсуждения с официальными представителями. Ожидаем встреча ближайшие дни", - прокомментировал случившееся пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Министр иностранных страны Боснии и Герцеговины Бишер Турковичи заявила, что на основе ноты украинского посольства прокуратура должна разобраться, как украинская собственность оказалась в стране.
Также на Цензор.НЕТ: Депутат Европарламента от Венгрии Сайер, выступавший против однополых браков, ушел в отставку после задержания на гей-вечеринке
Президент Республики Сербской Милорад Додик не первый раз попадает в скандал. В марте 2014 посольство Украины осуждало слова чиновника о поддержке оккупации Россией Крыма.