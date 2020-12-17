Таран проведет встречу с Бутусовым 19 декабря, - Минобороны

Министр обороны Андрей Таран встретится с главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым в эту субботу, 19 декабря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минобороны в Фейсбук.

"Будут предметно обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. Тональность предварительного дискурса была эмоциональной и неуместной. Минобороны приветствует взаимную готовность к диалогу", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны не проводило со мной собеседование. Буду привлекать к ответственности министра Тарана, - Бутусов. ВИДЕО

Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".

Также читайте: Коммуникация Минобороны с Бутусовым - "на уровне карантинных мемчиков "Эпицентра"", - Биденко