У Антоненко подозревают COVID-19, меру пресечения могут изменить
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Защита Антоненко во время рассмотрения дела по существу заявила суду ходатайство об изменении меры пресечения в связи с тем, что его самочувствие ухудшилось. Кроме хронических заболеваний, есть подозрение на Covid-19, так как у одного из его адвокатов уже подтвержден этот диагноз, а второй находится на изоляции и ожидает результатов теста.
Также, по информации защиты, в корпусе СИЗО, где содержится Антоненко, у трех человек подтвержден диагноз Covid-19.
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Суд счел возможным с учетом таких обстоятельств рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения.
Сторона обвинения в то же время отметила, что нет оснований для изменения меры пресечения, поскольку в СИЗО есть медчасть и возможность лечения.
Рассматривая ходатайство, суд по просьбе защиты допросил в качестве свидетеля медика, который дал показания относительно здоровья Антоненко. Врач сообщил об оперативных вмешательствах, которые проводились Антоненко и отметил, что Covid-19 может повлечь серьезные осложнения и угрозы здоровью Антоненко.
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Сам Антоненко дал разрешение на разглашение в суде информации о его здоровье.