Дело Шеремета: Суд оставил под стражей Антоненко, несмотря на подозрение на COVID-19

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение суд принял на заседании в четверг вечером, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства защиты о необходимости изменения меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья и подозрения на COVID-19.

"Ходатайство защитника... об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.

При этом суд обязал соответствующих должностных лиц обеспечить право обвиняемого на надлежащую медицинскую помощь, в частности, провести медицинское обследование, предоставить необходимое лечение согласно диагнозу и проинформировать об этом суд.

Определение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке. Следующее судебное заседание состоится по ранее согласованному графику - в 14.00 12 января 2021 года

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.