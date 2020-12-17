Транш МВФ ожидаем в феврале-марте 2021 года, - Шмыгаль

Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда в феврале-марте 2021 года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в рамках "Большого разговора НВ "Украина и мир в 2021", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о прогнозированном будущем, то хотелось бы иметь его (транш. - Ред.) не позже февраля. Думаю, это февраль-март. Это прогнозы, о которых мы говорим совместно с МВФ при других равных условиях", - сказал Шмыгаль.

"Если не будет сюрпризов", - добавил премьер.

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