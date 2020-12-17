Снайпер ранил защитника Украины под Авдеевкой, - украинская делегация в ТКГ

Военнослужащий мехбригады получил ранение из-за огня снайпера, он в госпитале в стабильном состоянии.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 17.12, около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки", - сказано в сообщении.

Защитник Украины находится в госпитале. Он в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное.

"Украинский группой СЦКК был немедленно задействован координационный механизм прекращения огня и направлена специальная нота в СММ ОБСЕ", - добавили в Украинской делегации в ТКГ.

Также на Цензор.НЕТ: "Своя война": Роман Базенко о бое под Редкодубом 3.02.2015 и горящих танках 7-й бригады ВС РФ. ВИДЕО