Кабмин ожидает первый миллион вакцин от коронавируса по COVAX в марте, - Шмыгаль
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Украина должна получить первую партию вакцины от коронавируса по механизму COVAX в марте 2021 года. Речь идет о миллионе доз.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции издания "НВ" "Украина и мир в 2021 году".
При этом он сказал, что старт вакцинации ожидается в феврале.
"Мы практически понимаем, когда должен начаться этот процесс. Очевидно, это февраль. А в марте по контракту мы должны получить первый миллион доз по механизму COVAX", - сказал Шмыгаль.