Тело Марадоны запретили кремировать из-за дела об отцовстве
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.
Суд постановил сохранить тело Марадоны вопреки планам его семьи провести кремацию.
Решение было принято в ответ на иск 25-летней Магали Гил, которая утверждает, что Марадона мог быть ее отцом.
По словам Гил, два года назад с ней связалась ее биологическая мать, которая рассказала ей, что ее отцом "может быть Диего Марадона". В своей заметке, размещенном в Instagram, Гил заявила, что имеет "универсальное право" узнать, соответствует ли это действительности.
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Официально считается, что у футболиста есть две дочери, рожденные в браке. После развода Марадона признал, что является отцом еще шестерых детей, которые сейчас ведут судебные тяжбы о его наследстве. Магали Гил в этом перечне нет.
Напомним, Диего Марадона скончался 25 декабря от сердечного приступа. Его похоронили на частном кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса.
Юристы Марадоны сообщили журналистам, что у них есть образцы ДНК футболиста, так что проводить эксгумацию не будет нужды.
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