Епифаний об украинской иконе для Лаврова: Политический жест

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний прокомментировал сообщение о том, что главе МИД РФ Лаврову подарили в Боснии и Герцеговине 300-летнюю украинскую икону из Луганска.

Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Это такой некий политический жест в сторону Российской Федерации, потому что эта икона именно как раз с той территории, которая сейчас находится, к сожалению, в оккупации. И это не зависит от нас как от церкви, действительно, хорошо, что Министерство иностранных дел отреагировало на это событие, потому что такие вещи вообще-то не должны происходить. Каждый народ должен уважать другие народы и не совершать таких поступков", - отметил Епифаний.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, глава одного из автономных регионов Боснии и Герцеговины Мирослав Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову старинную украинскую икону. Посольство Украины направило ноту протеста. Дипломаты требуют предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.