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Шмыгаль: Чтобы полностью исключить риск эпидемии нужно вакцинировать 90% населения

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Шмыгаль: Чтобы полностью исключить риск эпидемии нужно вакцинировать 90% населения
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил,, что для того, чтобы полностью убрать риск пандемии COVID-19 – 90% населения страны должны быть вакцинированы, но это не реалистично.

"Чтобы полностью убрать риск эпидемии – 90% населения страны должны быть провакцинированы. Я это знаю по вакцинированию гриппа. Такие планы ставились, когда идет эпидемия гриппа, работая главой ОГА области, ставился план, что 90% области должны быть провакцинированы", - сказал Шмыгаля в ходе онлайн-разговора проекта НВ "Украина и мир в 2021" в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, премьер отметил, что это нереалистично.

По словам Шмыгаля, в дополнение к вакцине, в дальнейшем постоянно будет улучшаться протокол лечения болезни.

"В следующем году будет переходной этап в борьбе с вирусом, преодоления и перехода к нормальной жизни", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы находимся на "плато" по заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль

Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Гельдрих
    с тебя и начнем, НОВИЧКОМ!
  • Ринат Амедов
    Еще где то есть страны, чтобы в пик эпидемии правительство закупало часы целую кучу на подарок, премии миллионные давали чиновникам.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Єдиним вірним критерієм оцінювання роботи уряда ,це рівень життя народа ,всього ,а не окремих осіб чи груп осіб !!)))
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