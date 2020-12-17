Главные новости 17 декабря: Кернес умер, в Кабмине 2 новых министра

Скончался мэр Харькова Кернес, в Кабмине - 2 новых министра, на Донбассе ранили украинского военнослужащего, Лаврову подарили украинскую икону, вместо шляпы на елке теперь звезда, - главные новости Украины и мира 17 декабря.

Умер Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в Германии. Последние 3 месяца он лечился в берлинской клинике "Шарите" от осложнений, возникших после коронавируса. Похороны состоятся в начале следующей недели, пока же город погрузился в траур: в Харькове приспустили флаги и отменили развлекательные мероприятия.

Выборы нового мэра Харькова могут растянуться на годы, считает глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская. Их должен назначить парламент, в Украине бывало так, что в подобных ситуациях это не происходило по несколько лет. Пока не выберут нового мэра, городом будет управлять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

В Кабмине - два новых министра, а в Украине вскоре появятся инвестняни

Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. Голосование проходило под крики "Ганьба". Депутат "Голоса" Инна Совсун утверждает, что депутаты ОПЗЖ кнопкодавили, и политсила обещает добиваться отмены назначения.

Сергей Шкарлет и Дмитрий Табачник, архивное фото

Еще один новый министр - Роман Лещенко, бывший глава Госгеокадастра. Его назначили руководителем Министерства аграрной политики.

А бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко не смогли назначить министром энергетики. В комитете Рады по вопросам энергетики его кандидатуру поддержали 7 из 11 "слуг народа", в зале парламента - 186 нардепов при необходимых 226.

Зато в Украине вскоре появятся инвестняни - за соответствующий законопроект Зеленского депутаты дали 252 голоса.

Тяжелый день в зоне ООС

Снайпер противника ранил защитника Украины под Авдеевкой. Украинского военнослужащего доставили в госпиталь в стабильном состоянии, он находится в сознании.

Украинская сторона смогла забрать тело военнослужащего, который перешел на сторону противника и умер там от алкогольной или наркотической интоксикации. Что именно произошло, будут выяснять следователи.

Путин обещает "наращивать поддержку Донбасса".

Пока же террористы из ДНР наращивают градус эмоций на заседаниях ТКГ: "представитель Донецка" Никаноров обозвал члена украинской делегации Гармаша "грязным словом", представители ОБСЕ не отреагировали.

Антоненко остается за решеткой, Стерненко может за нее попасть

У подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко может быть COVID-19 - диагноз подтвердили у одного из его адвокатов, второй ожидает результата теста. В связи с этим защита просила выпустить Антоненко из СИЗО - у него не самое крепкое здоровье, и коронавирус может дать осложнения, но суд отказал.

Одесского активиста Стерненко, которого судят по обвинению в убийстве напавшего на него мужчину, прокуратура хочет закрыть в СИЗО. Стерненко сначала был под домашним арестом, потом - под ночным домашним арестом, около 3 недель назад срок меры пресечения истек. Слушание состоится завтра в 12:00 в Приморском суде.

Лаврову в Боснии подарили 300-летнюю икону

Икону главе МИД РФ вручил руководитель одного из автономных регионов Боснии и Герцеговины по фамилии Додик. Судя по печати сзади на иконе, она принадлежала УССР. Местные СМИ пишут, что икону "нашли" в Луганске. Посольство Украины направило ноту протеста и требует выяснить, как икона попала к Додику.

Звезда вместо шляпы

На главной елке страны теперь возвышается звезда. В противостоянии ее сторонников и сторонников "волшебной шляпы" поставлена точка.