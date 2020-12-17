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Главные новости 17 декабря: Кернес умер, в Кабмине 2 новых министра

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Главные новости 17 декабря: Кернес умер, в Кабмине 2 новых министра
Скончался мэр Харькова Кернес, в Кабмине - 2 новых министра, на Донбассе ранили украинского военнослужащего, Лаврову подарили украинскую икону, вместо шляпы на елке теперь звезда, - главные новости Украины и мира 17 декабря.

Умер Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в Германии. Последние 3 месяца он лечился в берлинской клинике "Шарите" от осложнений, возникших после коронавируса. Похороны состоятся в начале следующей недели, пока же город погрузился в траур: в Харькове приспустили флаги и отменили развлекательные мероприятия.

Выборы нового мэра Харькова могут растянуться на годы, считает глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская. Их должен назначить парламент, в Украине бывало так, что в подобных ситуациях это не происходило по несколько лет. Пока не выберут нового мэра, городом будет управлять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Главные новости 17 декабря: Кернес умер, в Кабмине 2 новых министра 01

В Кабмине - два новых министра, а в Украине вскоре появятся инвестняни

Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. Голосование проходило под крики "Ганьба". Депутат "Голоса" Инна Совсун утверждает, что депутаты ОПЗЖ кнопкодавили, и политсила обещает добиваться отмены назначения.

Главные новости 17 декабря: Кернес умер, в Кабмине 2 новых министра 02

Сергей Шкарлет и Дмитрий Табачник, архивное фото

Еще один новый министр - Роман Лещенко, бывший глава Госгеокадастра. Его назначили руководителем Министерства аграрной политики.

А бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко не смогли назначить министром энергетики. В комитете Рады по вопросам энергетики его кандидатуру поддержали 7 из 11 "слуг народа", в зале парламента - 186 нардепов при необходимых 226.

Зато в Украине вскоре появятся инвестняни - за соответствующий законопроект Зеленского депутаты дали 252 голоса.

Тяжелый день в зоне ООС

Снайпер противника ранил защитника Украины под Авдеевкой. Украинского военнослужащего доставили в госпиталь в стабильном состоянии, он находится в сознании.

Украинская сторона смогла забрать тело военнослужащего, который перешел на сторону противника и умер там от алкогольной или наркотической интоксикации. Что именно произошло, будут выяснять следователи.

Путин обещает "наращивать поддержку Донбасса".

Пока же террористы из ДНР наращивают градус эмоций на заседаниях ТКГ: "представитель Донецка" Никаноров обозвал члена украинской делегации Гармаша "грязным словом", представители ОБСЕ не отреагировали.

Антоненко остается за решеткой, Стерненко может за нее попасть

У подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко может быть COVID-19 - диагноз подтвердили у одного из его адвокатов, второй ожидает результата теста. В связи с этим защита просила выпустить Антоненко из СИЗО - у него не самое крепкое здоровье, и коронавирус может дать осложнения, но суд отказал.

Одесского активиста Стерненко, которого судят по обвинению в убийстве напавшего на него мужчину, прокуратура хочет закрыть в СИЗО. Стерненко сначала был под домашним арестом, потом - под ночным домашним арестом, около 3 недель назад срок меры пресечения истек. Слушание состоится завтра в 12:00 в Приморском суде.

Лаврову в Боснии подарили 300-летнюю икону

Икону главе МИД РФ вручил руководитель одного из автономных регионов Боснии и Герцеговины по фамилии Додик. Судя по печати сзади на иконе, она принадлежала УССР. Местные СМИ пишут, что икону "нашли" в Луганске. Посольство Украины направило ноту протеста и требует выяснить, как икона попала к Додику.

Главные новости 17 декабря: Кернес умер, в Кабмине 2 новых министра 03

Звезда вместо шляпы

На главной елке страны теперь возвышается звезда. В противостоянии ее сторонников и сторонников "волшебной шляпы" поставлена точка.

Главные новости 17 декабря: Кернес умер, в Кабмине 2 новых министра 04

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    Феерверк будет в качестве такого события? Как никак а Гепа входил в десятку самых больших колаборантов и сепаратистов в Украине. Земля ему бетоном.
  • Чайка Київ
    Віталій Портников: Смерть Кернеса - моторошна кульмінація місцевих виборів Смерть харківського міського голови Геннадія Кернеса стала огидним підсумком нещодавньої виборчої кампанії в Україні. І справа тут не в особистості самого Кернеса. Політична характеристика людини, яку вважають одним з організаторів відправки бандитів до мирного Києвау дні Майдану 2013-2014 років, людини, що не шкодувала зусиль для того, щоб український Харків залишався похмурим радянським містом, коригування не потребує. І тільки в пострадянських країнах ця політична оцінка підміняє судовий вирок. Справа не в Кернесі. Справа в мафіозній системі управління нашою країною. Людину на смертному одрі перетворили на заручника кланових інтересів. Використовували, щоб зберегти клановий контроль над харківськими ресурсами. При цьому всі прекрасно розуміли, що Кернес до Харкова вже не повернеться - а якщо і повернеться, так точно не до мерії. Ми навіть не знаємо, чи був він у свідомості на момент виборів або просто залишався на системах життєзабезпечення, які відключили після того, як відбулися всі необхідні процедури, що забезпечили кланам контроль над Харковом. Це, звичайно, страшна смерть, яку навіть ворогу не побажаєш. В останні дні свого життя бути безпорадним інструментом в руках хижих жадібних людей, які цікавляться тільки грішми і які утримують тебе на цьому світі тільки заради того, щоб продовжувати наживатися, коли тебе вже тут не буде. Кернес був одним з небагатьох людей в моєму житті, що принижувалися до огидних публічних нападок на мене, але зараз я відчуваю тільки жалість. Це ж треба було так прожити своє життя, щоб так померти! Ну а харків'яни? Люди, які, напевно, думають, що вони ******* жителі ********* мегаполісу! Люди, які без вагань, всім небайдужим Харковом проголосували за привид, як у якомусь забитому африканському бантустані! Люди, які своїм голосуванням ще раз нагадали, що поки хижі клани можуть маніпулювати українцями, нічого в нашій країні не буде змінюватися на краще. Кернес помер. Мафія є безсмертною.
  • Киянин
    Одним падлом меньше. Хороший четверг.
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