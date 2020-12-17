На первый этап вакцинации запланировано 2 млн доз вакцины, для следующего этапа - около 10 млн, - Шмыгаль

Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале 2021 года и будет касаться групп риска. Позже вакцину также можна будет купить на коммерческой основе.

Об этом в интервью НВ заявил премьер-министр Украин Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Вакцину невозможно привести сразу для всех, но сразу все и не захотят вакцинироваться", - отметил премьер.

Шмыгаль напомнил, что в первую очередь нужно вакцинировать медиков, военных в зоне ООС и работников интернатных учреждений. На втором этапе вакцину получат сотрудники правоохранительных органов и люди старше 60 лет. По словам премьера, для первого и второго этапа необходимо около 2 млн доз вакцины.

"Тут важно понимать последовательность. У вакцины сложная логистика и условия хранения и перевозки. Если ее разморозили, она действительна пять дней, и надо провакцинировать", — объяснил глава правительства.

Шмыгаль сказал, что с февраля должна начаться вакцинация врачей. В марте запланировано получение первого миллиона доз вакцины от COVAX, затем количество закупаемых доз будет возрастать каждый месяц.

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"Кроме того, будут коммерческие возможности, — каждый желающий сможет себе купить. Не в аптеках… скорее всего, в больницах, отдельных пунктах вакцинации… Те, кто захочет сделать это за коммерческую цену, смогут это сделать".

По словам Шмыгаля, для первой волны вакцинирования буде необходимо около 2 млн вакцины, для следующего этапа около 10 млн. , итого 12 млн. "Если мы говорим, что половина людей не хочет вакцинироваться, то всего это порядка 20 млн.", - добавил Шмыгаль.

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