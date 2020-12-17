ЕС призвал Россию повлиять на донецких террористов в вопросе свободы передвижения миссии ОБСЕ по оккупированному Донбассу

Евросоюз призывает РФ повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования на Донбассе, чтобы устранить препятствия в передвижении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза по агрессии России против Украины и оккупации Крыма, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Поддерживаемые Россией вооруженные формирования используют пандемию как повод для введения дальнейших ограничений в отношении СММ, таких как необходимость карантина при пересечении линии соприкосновения. Эти ограничения фактически разделили миссию на три отдельные части, препятствует способности СММ работать с необходимой гибкостью. Мы призываем Россию использовать свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, чтобы устранить все препятствия в работе СММ ", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь "беспрепятственный доступ по всей территории Украины, включая пограничные районы вблизи неподконтрольной участка российско-украинской государственной границы, а также Крымский полуостров".

Как сообщалось, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что из-за введенных под прикрытием борьбы с COVID-19 ограничения на оккупированном Донбассе фактически отдельно действуют три филиала СММ ОБСЕ: с центром в Киеве и оккупированных Донецке и Луганске.

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