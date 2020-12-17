Порошенко о продлении санкций ЕС против России: "Важно, что демократический мир борется вместе с нами"
На своей странице в Facebook политик подчеркнул - единство демократического мира является залогом победы над агрессией.
"Приветствую решение Совета ЕС продлить на полгода экономические санкции против России за агрессию против нашей страны. Важно, что демократический мир борется вместе с нами единым солидарным фронтом за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал Порошенко.
Пятый Президент отметил: "это тот запас прочности, который мы строили годами и который остается надежным фундаментом украинской борьбы и теперь".
"Вместе мы точно победим! Агрессор уйдет из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма, а Украина вместе с ЕС и НАТО будут строить совместное демократическое будущее", - убежден лидер "Европейской Солидарности".