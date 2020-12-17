Bloomberg: Зеленского ломает система, которую он обещал разрушить

Американское издание Bloomberg сравнивает Зеленского с Ющенко и пишет, что он не может разрушить олигархическую систему и теряет поддержку собственной политсилы.

Речь об этом идет в этом материале Bloombergа, информирует Цензор.НЕТ.

Через полтора года после вступления на должность главы государства Зеленский оказался в эпицентре конституционного кризиса, а надежды получить до конца декабря транш МВФ практически развеялись.

Зеленский "ведет опасную игру, которая закончится демонстрацией его неспособности руководить политическими событиями. Структурно страна остается почти такой же: ею управляют олигархи, а парламент и судебная система пронизаны коррупцией и внешним влиянием", - цитирует издание слова Марк МакНэми, руководителя европейского направления в консалтинговой компании DuckerFrontier.

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Издание отмечает, что за время президентства Зеленского не был задержан ни один высокопоставленный чиновник-коррупционер. А ориентированные на рынок реформаторы и западные члены советов госкомпаний лишились должностей.

"Многим этот спад напоминает президента Виктора Ющенко - лидера "оранжевой революции" 2004 года, чья проевропейская администрация стремилась повысить прозрачность, пока не погрязла в распрях", - пишет Bloomberg.

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Издание отмечает, что часть депутатов партии "Слуга народа" находятся под влиянием олигарха Игоря Коломойского. Депутаты выходят из-под контроля: даже для принятия бюджета понадобилась помощь оппозиции.

"Президент мог бы опереться на улицу и предложить ей встать у него за спиной, как это бывало в прошлом: уже состоялись демонстрации, обвиняющие судей Конституционного Суда в том, что те действуют по приказу магнатов. Но этот путь чреват опасностями", - пишет Bloomberg.

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"Отступление ставит под сомнение будущее нации, которая на протяжении десятилетий играла огромную роль в геополитике, неоднократно давя на Запад и Россию", - подчеркивает издание.