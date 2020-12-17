Разумков об оплате труда врачей: Мы не можем сегодня поставить зарплаты 80 - 300 тыс. гривен

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока в Украине нет денег для того, чтобы уравнять зарплаты врачей в Украине и Польше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"К сожалению, мы не можем сегодня поставить зарплаты от 80 до 300 тысяч гривен. Принять это на законодательном уровне? Я вам гарантирую: проголосует вся Рада. Даже те, кто не ходят — все придут, все проголосуют. Но денег под это у Кабинете Министров Украины и в бюджете государства, к сожалению, пока нет.

Привлечение дополнительных ресурсов нам необходимо. И сейчас профильное министерство этим занимается. И я уверен, что и Верховная Рада это будет делать. Но сравнить наши возможности сегодня как государства с возможностями даже Польши достаточно трудно", — сказал Разумков.

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