Российские террористы вернули украинского военного задушенным - а не пьяным, как изначально заявила ТКГ. ДОКУМЕНТ
Об этом свидетельствуют результаты проведения судебно-медицинской экспертизы, которые оказались в распоряжении редакции Цензор.НЕТ.
В качестве основной причины смерти указана асфиксия, категория смерти - насильственная.
В документе указано, что на теле военнослужащего обнаружены многочисленные синяки и ссадины.
Читайте на Цензор.НЕТ: Тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ передано украинской стороне, - ТКГ. ФОТО
Трехсторонняя контактная группа изменила сообщение о случившемся на своей странице в Фейсбуке. Ранее в тексте было указано, что военнослужащий "14 декабря текущего года, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алгокольной или наркотической интоксикации". Теперь эта информация отсутствует, и сказано только, что он попал на неподконтрольную территорию "при неустановленных обстоятельствах".