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Российские террористы вернули украинского военного задушенным - а не пьяным, как изначально заявила ТКГ. ДОКУМЕНТ

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Российские террористы вернули украинского военного задушенным - а не пьяным, как изначально заявила ТКГ. ДОКУМЕНТ
Военнослужащий механизированной бригады ВСУ, о котором ранее ТКГ сообщила, что он пьяным перешел на сторону противника и там умер, на самом деле был задушен.

Об этом свидетельствуют результаты проведения судебно-медицинской экспертизы, которые оказались в распоряжении редакции Цензор.НЕТ.

В качестве основной причины смерти указана асфиксия, категория смерти - насильственная.

В документе указано, что на теле военнослужащего обнаружены многочисленные синяки и ссадины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ передано украинской стороне, - ТКГ. ФОТО

Трехсторонняя контактная группа изменила сообщение о случившемся на своей странице в Фейсбуке. Ранее в тексте было указано, что военнослужащий "14 декабря текущего года, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алгокольной или наркотической интоксикации". Теперь эта информация отсутствует, и сказано только, что он попал на неподконтрольную территорию "при неустановленных обстоятельствах".

Российские террористы вернули украинского военного задушенным - а не пьяным, как изначально заявила ТКГ 01

Российские террористы вернули украинского военного задушенным - а не пьяным, как изначально заявила ТКГ 02

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Любоомир Недошитко 3e028e11
    Як просто негідникам з героя зробити зраднника - треба свього навсього сказати, що п"яний боєць самовільно прейшов на ворожу сторону і там помер від передозування. А насправді боєць був викрадений і перенісши тортури, був задушений. Ну хто відважиться служити в такій арміі під командуванням таких командирів, в яких ні честі . ні совісті?
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    А так как в нашей группе часто принимает участие Ермак, можно сказать, что там три стороны: РФ,РФ и РФ.
  • Vika Lysenko
    А у крысы зельцмана -«стойкое перемирие « !
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