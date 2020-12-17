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Бюджет на 2021 год предусматривает закупку 4 млн доз вакцины от COVID-19, - Разумков

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В государственном бюджете на 2021 год заложены средства для закупки около 4 млн доз вакцины от коронавируса. Однако украинское правительство ищет возможности привлечения дополнительных средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Право на владу" заявил глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Так, отвечая на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины, действительно ли Украине хватит средств на закупку вакцины всего для 2 млн населения, спикер парламента ответил: "Это то, что предусмотрено бюджетом".

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В то же время Разумков добавил, что правительство будет привлекать дополнительные средства для наполнения специального фонда для закупки вакцин от COVID-19.

"Они (правительство - ред.) выходят и с аукционами, они привлекают ОВГЗ, сотрудничают с международными партнерами и донорами. Достаточно ли этого? Нет недостаточно, но сегодня исходим из того бюджета, который есть", - отметил он.

Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    я уже два калькулятора поломал, но

    на 75% "мудрого українського наріда" вакцины НЕ хватает !!!!!!!!!!!!!!



    але, овцы ЗЕльоные, вспомните:
    "Я никому ничего не должен, кроме своей семьи"
    В.Зеленский
  • Иван Стариков
    есть хорошее правило - Врать в одно! так они даже на это не способны.
  • Iouri Kalinichenko
    4 млн доз вакцины - по два укола на чел.
    Короче, на пол Киева хватит.
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