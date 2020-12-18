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Шмыгаль: Кадровый голод подтверждаю

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Шмыгаль: Кадровый голод подтверждаю
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил кадровый голод в стране и что ему сложно находить нужных профессионалов.

"Что такое на сегодня кадровая политика правительства? Есть банальные слова: профессиональные и порядочные. Но есть еще несколько параметров, на которые нужно опираться, когда сегодня подбираешь кадры: незаангажированость и результативность", - сказал Шмыгаль в ходе онлайн-разговора проекта НВ "Украина и мир в 2021" в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ.

Премьер отметил, что возможно ранее и были люди, которые делали реформы, но на данный момент "хочется более быстрых законодательных изменений, хочется быстрее менять нормативку, хочется ускорять эти реформы, и быстрее получать видимый результат".

В то же время, премьер подтвердил кадровый голод в стране и что ему сложно находить нужных профессионалов.

"Кадровый голод подтверждаю, он есть", - посетовал Шмыгаль.

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Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Людмила Терещенко fed37fc8
    Кадрового голода в стране нет. Просто профессионалы отказываются идти в это шапито во главе с клоуном, который вообще ничего не понимает в том, как вообще управлять государством.
  • Alex Lodje
    По объявлению или просто на улице наберите - хуже не будет.
  • Дід Трохим
    Вообще-то, нормальный человек и сам не пойдет на этот тонкий лед.
    Никакой гарантии, что не сегодня-завтра все это может расколоться и зелень побежит врассыпную.
    Дырища в бюджете ведь никуда не исчезла...
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