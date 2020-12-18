Вакцина от Moderna прошла первый этап утверждения в США

Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердила высокую эффективность коронавирусной вакцины Moderna.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Washington Post.

"Вакцина от коронавируса Moderna в четверг получила зеленый свет от FDA", - отмечается в сообщении. Таким образом, это решение стало первым шагом для утверждения препарата американским регулятором.

При этом эксперты FDA подтвердили эффективность применения препарата для предотвращения заражения у людей старше 18 лет.

Отмечается, что по неофициальной информации, FDA уже в пятницу планирует провести заседание, чтобы выдать официальное разрешение на вакцину.

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