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Спикер Разумков заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса в прямом эфире

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Спикер Разумков заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса в прямом эфире
Председатель ВРУ Дмитрий Разумков готов вакцинироваться от коронавируса в прямом эфире, но за свой счет.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ.

"Для меня это вообще не проблема - провакцинироваться в прямом эфире. Если это придаст кому желание провакцинироваться, проблем нет. Другой вопрос. Включаем банально логику: я недавно переболел коронавирусом. Если есть сегодня вакцина, которую можно уколоть мне для того, чтобы показать как это круто, или уколоть медсестре, которая постоянно работает с ковидными  детьми, у меня вопрос - кому из нас это важнее. Если вы задаете мне вопрос готов ли я это сделать, вообще не проблема, но наверное я как человек, который получает чуть больше, я буду это делать за свои средства, а можно делать это и в прямом эфире, если это придаст желание людям вакцинироваться" , - подчеркнул он.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Дід Трохим
    Как сын русского отца (это его цитата) пусть вакцинируется расейской вакциной.
    А мы будем потом с полгодика наблюдать как за подопытным кроликом
  • нетоварищ
    Спикер, ты же нагло обманываешь. Так мы и поверили, что ты уколешь себе ту же вакцину, что вы приготовили мудрому нариду, вас избравшему. Для себя ты в прямом эфире нечто поприличнее уколешь. Помним мы, как твой бубачка в прямом эфире анализы сдавал. Дурил мудрый нарид в прямом эфире, и в прямом же эфире липовые результаты анализов народу демонстрировал. Вы жулики известные, клейма негде ставить.
  • Куприк
    Це Разумков таким образом начинает свою предвыборную компанию в президенты Украины .
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