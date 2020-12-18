США в ОБСЕ: В отсутствии прогресса по миру на Донбассе виновата Россия

Отказ РФ выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей - главная причина отсутствия в 2020 году прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время последнего в этом году пленарного заседания заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Отказ России выполнять свои "минские" обязательства и вести добросовестные переговоры является причиной того, почему в 2020 году не удалось достичь большего прогресса", - заявил американский дипломат.

Он отметил, что через год после Нормандского саммита в Париже так и не удалось воплотить конкретные меры по разминированию, разведению сил и средств, открытию новых КПВВ.

"Международному комитету Красного Креста также до сих пор не предоставлен полный и безусловный доступ ко всем задержанным лицам в подконтрольных России районах Донбасса. Я убежден, что семьи этих людей сейчас были бы очень счастливы, если бы этот доступ был предоставлен, и можно было посмотреть, держат ли этих людей в гуманных условиях и не обращаются ли с ними жестоко", - заявил посол США при ОБСЕ, отметив необходимость осуществления обмена по формуле "все на всех".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЕ: Мы рассматриваем оккупацию Россией Крыма как ключевой элемент ее агрессии

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты "продолжают призывать Россию немедленно вывести свои силы и вооружения и принять конструктивное участие в дискуссиях о том, как положить конец конфликту".

На этом фоне дипломат отметил, что "Украина последовательно демонстрирует политическую волю, необходимую для стимулирования реального прогресса на местах, что совсем недавно показало продление Радой действия закона об особом статусе Донбасса еще на один год".

"Москва же продолжает демонстрировать непродуктивный подход к мирным переговорам", - констатировал Гилмор.

Постпред США добавил, что американские санкции против России будут оставаться в силе, пока она не выполнит полностью все свои обязательства в рамках Минских договоренностей.