Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 122-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов обстрелами в течение всех суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Против наших воинов противник применил артиллерийские системы 122-мм калибра в сочетании с 120- и 82-мм минометами. Кроме того, по Водяному оккупанты вели огонь и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также сообщается, что к вечеру, противник активизировал свои огневые действия и вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывал огонь из стрелкового оружия, а у последнего - еще и из автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же, вел и снайперский огонь.

"В результате обстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантно-штурмовые войска учились на юге Украины удерживать противника, высадившегося на морское побережье, до прихода основных сил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В штаб отметили, что на многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники ответили незамедлительно: "Из гранатометов различных систем Объединенные силы мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага".

Также сообщается, что за минувшие сутки представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 64 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4872 транспортных средства и 4702 человека. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1046 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 860 человек.

"С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.