Король Швеции признал, что стратегия борьбы с COVID-19 в стране была неудачной: "У нас много погибших, и это ужасно"

Король Швеции Карл XVI Густав признал, что стратегия борьбы с коронавирусом, которой придерживалась страна, была неудачной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, его слова приводит Financial Times.

"Я думаю, что мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно", — сказал Карл Густав в ежегодном обращении к шведам.

По его словам, отказ от жестких мер привел в Швеции к большему, чем у соседей, количеству умерших от инфекции.

Вместе с тем, представитель королевского двора Маргарета Торгрен заявила, что слова Карла XVI Густава нельзя воспринимать как заявление о стратегии борьбы с коронавирусом. По ее словам, король имел в виду всю Швецию и все шведское общество.

Швеция не вводила жесткий карантин на пике эпидемии COVID-19. В частности, в стране не закрывали школы, рестораны и спортивные залы.

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По данным Университета Джонса Хопкинса на 17 декабря, в Швеции зарегистрировали 357,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли за время эпидемии 7893 человека.

Для сравнения, в Дании зафиксировали 124 тысячи случаев заболевания, умерли, по официальным данным, 992 человека. В Норвегии зарегистрировано 42,3 тысячи случаев, из них смертельных — 402.