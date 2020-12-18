В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, выявлены 12 630 новых случаев, выздоровели - 12 866
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 904 человека;
летальных случаев - 260;
выздоровели - 12 866 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 68 759 (в том числе методом ПЦР - 42 340, методом ИФА - 26 419).
За все время пандемии в Украине
заболели - 944 381 человек;
выздоровели - 561 222 человека;
летальных случаев - 16 256;
проведено ПЦР-тестов - 5 209 462.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях", - рассказал Степанов.